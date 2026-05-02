Colombia

La mutilación genital persiste en comunidades indígenas de Colombia: van más de 200 casos entre 2020 y 2025

Colombia es el único país de América Latina donde se mantiene la práctica de la ablación. Naciones Unidas calcula que unas 230 millones de mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital a nivel mundial

Guardar
VisualesIA - Mujeres, Niños, Indígenas, Procesamiento de Alimentos, Semillas, Frutos
Por primera vez, un grupo de mujeres emberá y legisladoras presentó un proyecto de ley al Congreso de Colombia que propone erradicar la mutilación genital femenina, pero sin cárcel para las parteras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El testimonio de integrantes de la comunidad emberá en las montañas de Risaralda expone la persistencia de la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica ancestral que sigue cobrando vidas.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, solo entre 2020 y 2025 se llevaron a cabo más de 200 ablaciones en el país, casi siempre aplicadas a recién nacidas, utilizando navajas o clavos calientes, lo que conlleva altos riesgos de hemorragias e infecciones.

PUBLICIDAD

La médica Sarita Patiño, del Hospital San Rafael, indicó a AFP que las consecuencias pueden ser letales: “El problema es que uno ve, incluso los pacientes entran en sepsis y pueden incluso llegar a morir por el tipo de prácticas, pues lo que les produce”.

Además, Patiño explicó que la mutilación severa afecta de por vida, especialmente durante el parto, ya que “cuando lo que les digo que les quitan los labios y que solo queda la entrada del uréter y de la vagina, obviamente eso puede tener muchos problemas de complicaciones en el parto, específicamente porque los bebés no pueden salir”.

PUBLICIDAD

Venezuela autorizó corredor humanitario - crédito Camila Díaz/Colprensa
De acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, solo entre 2020 y 2025 se llevaron a cabo más de 200 ablaciones en el país, casi siempre aplicadas a recién nacidas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Colombia es el único país de América Latina donde persiste la práctica de la ablación. Naciones Unidas calcula que unas 230 millones de mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital a nivel mundial, especialmente en los 33 países africanos donde la costumbre tiene mayor arraigo. La teoría más aceptada plantea que la mutilación llegó a los pueblos indígenas colombianos por influencia africana.

Según explicó Alejandrina Guazorna en la comunidad “a todos nosotros que somos mujeres nos hicieron eso. Antiguamente, las abuelitas hacían eso a nosotros, sí”.

Los relatos exponen cómo el silencio rodea las muertes de niñas tras la intervención. Guazorna recuerda: “Cada momento traían niñas muertas”. El tabú y la negación han dificultado durante generaciones que las sobrevivientes comprendan el origen de sus heridas y malestares. En palabras de Etelvina Queragama, el dolor físico aparece desde la adolescencia y marca la sexualidad de por vida: “Nunca sentí nada más que dolores desde mi primera relación sexual”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La teoría más aceptada plantea que la mutilación llegó a los pueblos indígenas colombianos por influencia africana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En los territorios donde sobrevive la mutilación genital, la justificación habitual sostiene que, si no se realiza, las niñas “se crecían como hombre”, según Guazorna. Por ese motivo, “mutilaban” los órganos genitales femeninos, bajo la superstición de que, así, evitarían que desarrollaran conductas vistas como masculinas o “chicas fáciles”.

Un proyecto de ley que busca prevención y educación, no castigo

Por primera vez, un grupo de mujeres emberá y legisladoras presentó un proyecto de ley al Congreso de Colombia que propone erradicar la mutilación genital femenina, pero sin cárcel para las parteras. Consideran que las ejecutoras de la práctica son también víctimas de la desinformación.

Según Francisca Giraldo, portavoz emberá, “siempre nos victimizan, nos critican, que somos peores porque asesinamos nuestras propias hijas, pero no ven que fue algo impuesto, que fue algo que nos impusieron, que no es algo de nosotras”.

Primer plano de una anciana con sombrero y una niña, ambas con vestimenta tradicional, manejando hilos de colores en un entorno rústico
Los datos de Naciones Unidas confirman la gravedad del fenómeno: 230 millones de mujeres han sufrido mutilación genital - crédito Midis

La iniciativa legal prevé acciones para prevenir la mutilación, formación para el personal de salud y educación dirigida a las comunidades indígenas, especialmente en zonas remotas. El objetivo es que esta práctica desaparezca hasta el punto de no ser reconocida ni bajo el eufemismo de “curación”.

Francisca Giraldo, indígena emberá y madre de una niña de doce años, resumió el cambio de conciencia en las nuevas generaciones: “Yo le digo: ‘Mija, gracias a Dios a usted no le tocó pasar por ahí, pero de pronto hay muchas compañeritas que usted tenga que sí y que ellas no lo pidieron’”.

Los datos de Naciones Unidas confirman la gravedad del fenómeno: 230 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. En Colombia, el lento reconocimiento y la acción legislativa buscan romper décadas de silencio y evitar nuevas muertes entre las niñas indígenas.

Temas Relacionados

IndígenasMutilación genitalNaciones UnidasProyecto de leyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

El Bayern Múnich afronta un partido clave en el que buscará dar descanso a sus jugadores principales, de cara al encuentro de vuelta por las semifinales de la Champions League ante el París Saint Germain

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

Colombia, entre los países de la Ocde con mayor inflación de alimentos: así golpea el alza de precios a las familias

La Organización reportó que el precio de los alimentos subió 5,8% en el país durante febrero de 2026, cifra que lo ubica en el tercer puesto del bloque, por encima del promedio general de 4,0%

Colombia, entre los países de la Ocde con mayor inflación de alimentos: así golpea el alza de precios a las familias

Supersalud abrió investigación al Fomag y lanzó advertencia a responsables por fallas en el sistema de salud de los maestros

Daniel Quintero, superintendente de Salud, subrayó la necesidad de identificar los casos que ameriten la adopción de medidas administrativas, sancionatorias o el traslado a las autoridades competentes

Supersalud abrió investigación al Fomag y lanzó advertencia a responsables por fallas en el sistema de salud de los maestros

Capturas, extorsión y narcolavado: así operarían las redes transnacionales en los barrios residenciales y comerciales del norte de Bogotá

Un presunto nuevo esquema de delegación de funciones ha permitido fortalecer el flujo de recursos ilícitos y dificultar la detección de actividades directamente asociadas a grupos internacionales en la zona norte de la ciudad

Capturas, extorsión y narcolavado: así operarían las redes transnacionales en los barrios residenciales y comerciales del norte de Bogotá

Investigan la misteriosa muerte de un conductor de aplicación en Bogotá: hallaron su cuerpo en Bosa, pero su carro sigue desaparecido

El hallazgo se produjo tras varios días sin información sobre el paradero de Luis Darío Forero Morantes, reportado como desaparecido en el sur de la capital; las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Investigan la misteriosa muerte de un conductor de aplicación en Bogotá: hallaron su cuerpo en Bosa, pero su carro sigue desaparecido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz que comenzará desde el banco de suplentes

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia