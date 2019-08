Incluso circuló el borrador de una carta al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, que nunca fue enviada, donde las empresas pedían no aplicar la ley de Abastecimiento porque redundaría en perjuicio para el sector e incluso amenzan con denuncias judiciales. Cuando se confirmó que todo saldría por decreto, bajaron el tono en off the record: "la resolución afecta al negocio y a la industria, pero que en definitiva no habrá presentaciones administrativas o judiciales porque se entiende la situación económica de los argentinos".