Para Czerwonko, el mercado va a estar muy atento en los próximos días a los indicios que pueda dar el candidato opositor en materia de política económica. "Hoy no hay claridad, no se conocen los profesionales que lo acompañarían y lo que ha dicho en las últimas semanas sobre las Leliq y el tipo de cambio no cayó bien", comentó en diálogo con Infobae.