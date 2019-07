Sobre el escenario de que algunas industrias podrían desaparecer como consecuencia del acuerdo, Urtubey consideró que es un tema que no se puede tomar livianamente. "No se puede decir que un sector no es competitivo cuando al mismo tiempo no tenés financiamiento, hay alta presión impositiva y el sistema financiero está escasamente direccionado a la producción. El desafío es encarar reformas estructurales", advirtió.