Estos son los servicios que no podrás usar si suspenden tu línea por no registrarla antes del tiempo límite

Miles de usuarios se exponen a la suspensión del servicio si no registran su línea de celular antes del tiempo límite establecido por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha cobrado relevancia tras la entrada en vigor de nuevas disposiciones regulatorias.

Ante la proximidad del tiempo límite establecido por las autoridades, miles de usuarios enfrentan la posibilidad de suspensión de su servicio por no cumplir con este requisito.

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La medida implica la interrupción total de las funciones asociadas al número móvil, afectando la comunicación y el acceso a servicios esenciales hasta que se lleve a cabo el registro correspondiente.

Si suspenden tu línea, no puedes realizar ni recibir llamadas, incluidas las llamadas de emergencia, según las condiciones descritas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los servicios que no podrás usar si suspenden tu línea por no registrarla antes del tiempo límite

Si se suspende tu línea por no registrarla antes del tiempo límite, dejarás de tener acceso a los siguientes servicios asociados a la línea móvil:

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Realización y recepción de llamadas: No podrás efectuar ni recibir llamadas, incluyendo llamadas de emergencia.

Envío y recepción de mensajes SMS: El envío y la recepción de mensajes de texto quedarán bloqueados.

Acceso a datos móviles: No será posible conectarse a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea ni realizar descargas mediante la red de datos celulares.

Uso de servicios de mensajería y aplicaciones vinculadas al número: Aplicaciones como WhatsApp, Telegram y otras que requieren verificación mediante SMS o llamadas no podrán ser activadas ni recibir códigos de confirmación a través del número suspendido.

Recarga de saldo y contratación de paquetes: No se podrán hacer recargas, comprar paquetes de voz, datos o SMS, ni realizar transferencias de saldo.

Acceso a servicios bancarios o de verificación que utilicen el número: Las operaciones que requieran confirmación por SMS o llamada quedarán inhabilitadas.

Servicios adicionales de la compañía telefónica: Quedarán suspendidos todos los servicios de valor agregado, buzón de voz, atención personalizada y suscripciones asociadas al número.

La suspensión permanecerá activa hasta que se regularice el registro de la línea conforme a las disposiciones del operador y la normativa vigente.

El acceso a datos móviles queda inhabilitado, por lo que no funciona internet, redes sociales, mensajería instantánea ni descargas por red celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el registro de mi línea de celular en 2026

Para registrar tu línea de celular en México en 2026, sigue estos pasos generales, según lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT):

Reúne los documentos necesarios CURP biométrico o tradicional Credencial para votar (INE) o pasaporte vigente Verifica el estatus de tu línea Consulta en la Plataforma de Consulta habilitada por la CRT si tu número ya está vinculado a tu nombre y CURP. Esto aplica especialmente para líneas de pospago, que en muchos casos ya fueron vinculadas al contratar el servicio. Registra tu línea Existen dos modalidades: En línea: Ingresa al portal oficial de tu compañía de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) y sigue los pasos para el registro. Proporciona tus datos personales y adjunta los documentos solicitados. Presencial: Acude a un centro autorizado de tu proveedor de telefonía con los documentos en original y copia. Solicita el registro y espera la confirmación. Recibe la confirmación Después de realizar el trámite, tu proveedor debe confirmarte que tu línea quedó registrada correctamente a tu nombre y CURP. Plazo límite Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro. Si no lo haces, tu línea será suspendida temporalmente y solo podrás realizar llamadas de emergencia. Reactivación en caso de suspensión Si tu línea es suspendida por falta de registro, puedes recuperarla realizando el trámite posteriormente, siempre y cuando no haya sido dada de baja de manera definitiva.