Como siempre salta el que dice que ese es un negocio para pocos (esperemos que ahora no digan que Alemania, Italia, Francia u Holanda hacen dumping social como decían de las importaciones del sudeste asiático cuando querían cerrar la economía) y la población no se beneficia. El gráfico muestra la evolución del PBI per cápita en dólares constantes de 2010 comparando Argentina y Chile. Con su integración al mundo y su amplio proceso de privatizaciones, Chile nos ha pasado el ingreso per cápita.