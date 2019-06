Pero lo más grave fue la fuerte caída de Wall Street del viernes que amenaza prolongarse el lunes. Cuando los inversores tenían la atención puesta en China, Trump abrió el frente con México: le impondrá aranceles de 5% en junio que pueden llegar hasta 25% si no se detiene la inmigración. Con el anuncio perjudicó a las bolsas locales. El Dow Jones cedió 1,41%, el S&P 500. 1,32% y el Nasdaq, 1,51%. El S&P y el Nasdaq están en el nivel más bajo de los últimos 200 días. El Dow Jones tiene su mayor racha negativa de los últimos 11 años. Y la historia sigue, pero no para revertir la tendencia sino para acentuarla. El pesimismo ganó a los inversores y no es un buen escenario para la Argentina ni para Brasil.