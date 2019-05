3 – Invertir dinero que no se necesite en el corto plazo. El corto plazo, en países como Argentina, puede medirse en horas. Dada la volatilidad mencionada, las criptomonedas deben ser la peor opción de inversión cuando se piensa en horizontes muy cortos, en los que se va a necesitar el dinero para saldar deudas o pagar gastos corrientes. Lo ideal sería pensar en que es una inversión para los hijos. Si no se puede tanto, un horizonte de 5 a 10 años. Menos ideal sería pensar en venderlos dentro de 3 años, y claramente no sería recomendable en uno.