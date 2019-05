"El timón lo tienen ellos, lo han manejado tremendamente mal, han sido muy irresponsables", afirmó. "No sabemos donde va a estar Argentina en seis o siete meses", dijo, y agregó: "Es responsabilidad del actual gobierno dejar el país en condiciones que no sean de emergencia. Hay emergencia en muchos sentidos ya, y esperemos que no la haya también financiera porque para cualquier gobierno empezar en condiciones de estrés es complicado".