No es el objetivo del Gobierno afectar las exportaciones, que ya vienen dañadas en los últimos meses por la carga de las retenciones, baja de reintegros, y un mercado brasileño que no está traccionando como se preveía. De hecho, desde las distintas áreas oficiales se encargaron de aclarar que si bien la interpretación del decreto 332 -que subió la tasa de estadística al 2,5%- era confusa, las exportaciones no están afectadas por el tributo.