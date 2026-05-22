Colombia

Valentina ‘Mor’ Velásquez, la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por presunto robo y dopaje a extranjeros en Colombia

La mujer fue detenida en el barrio Laureles, en Medellín, después de que varios extranjeros la señalaron de haberlos drogado para robarles sus pertenencias. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron diversos objetos que habían sido reportados como robados

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Foto: Instagram @ValentinaMorOficial19
Foto: Instagram @ValentinaMorOficial19

Valentina Mor Velásquez, cuyo nombre real es Valentina Velásquez, es una creadora de contenido nacida en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Se hizo viral en redes sociales en 2021 luego de una entrevista callejera en el Centro Histórico de Cartagena, Colombia, donde sorprendió por su acento paisa y afirmaciones sobre su origen.

Aunque muchos usuarios notaron su acento venezolano, ella explicó que su acento se debía a que vivió más de dos años en Medellín y que adoptó la palabra “Mor” porque le gustaba y la escuchó frecuentemente en esa ciudad. En ese momento tenía 18 años y ya residía en Colombia desde hacía varios años.

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En el famoso video, que cuenta con millones de vistas en redes sociales, un hombre aborda a la mujer en las calles de Cartagena y le pregunta su nombre: “Hola, mor, muy bien y usted, me llamo Valentina, mor, Velásquez. Yo soy de Medellín”, palabras que la hicieron visible en la red.

Su popularidad creció rápidamente gracias a videos donde imitaba el acento paisa y participaba en conversaciones con otros influencers. Este contenido la llevó a ganar millones de seguidores en redes sociales, asociando su imagen con entretenimiento, estilo de vida, viajes y lujo. Durante un tiempo, su presencia en plataformas digitales estuvo marcada por memes, reacciones y debates sobre la autenticidad de su identidad y acento.

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En los últimos meses del 2021 alcanzó nuevamente notoriedad en redes sociales tras la difusión de un video donde aparece en una fiesta en una finca interpretando la canción Recuérdame de Los Inquietos del Vallenato. La grabación circuló ampliamente debido al estilo singular con que Valentina cantó el tema y que le sumó miles de se nuevos seguidores.

Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en reportes policiales debido a señalamientos y controversias. En 2023 fue vinculada a un caso de hurto dentro de un hotel en Cartagena, donde cámaras de seguridad la captaron junto a un hombre sustrayendo objetos de valor. Aunque fue capturada, recuperó la libertad poco después, y los objetos fueron devueltos a sus propietarios.

En 2024 y 2026, su historia volvió a ser noticia por detenciones en Medellín relacionadas con presuntos intentos de hurto y denuncias de robos a turistas extranjeros. Según reportes, habría contactado a turistas, generado confianza y luego, presuntamente, los habría expuesto a sustancias para despojarlos de objetos de valor. Las autoridades informaron que encontraron en su poder dinero en distintas monedas, gafas y otros artículos reportados como robados. En varias ocasiones fue detenida y trasladada por la policía, aunque en algunos casos no hubo denuncias formales y recuperó su libertad.

A pesar de las acusaciones, Valentina Mor ha negado los hechos en videos publicados en redes, donde afirma que presentará su versión ante las autoridades. Estos episodios han generado debate y opiniones divididas en Colombia y Venezuela, manteniéndola como un personaje polémico en el ámbito digital.

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