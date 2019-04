Para tener una situación financiera equilibrada, el consejo es —siempre que sea posible— no endeudarse o no financiar con la tarjeta de créditos los gastos corrientes. "Con recesión y caída del salario, la inflación hoy no se combate de la misma manera que lo veníamos haciendo en los últimos años. Hay que tener un muy buen control de los gastos, saber cuáles son los que se pueden postergar", indicó Otálora.