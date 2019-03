"El mes a mes muestra si la situación empieza a dar la vuelta o no. El interanual ya lo da el Indec, no hace falta que pongamos nosotros foco ahí en este momento. La primera parte del año, todos los interanuales van a dar mal. Pero la calle mira, o siente, la mejora del mes a mes, no lo que pasaba hace un año", dicen cerca de Dujovne.