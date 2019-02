Pero aquellos que no estén de acuerdo, que se supone serán la mayoría, deberán completar el formulario con el monto que ellos consideren correcto y efectuar el pago. Luego será la AGIP la que determine si el pago corresponde o es demasiado bajo. En caso de que el contribuyente no "acuse recibo" podría ser clausurado, aunque no está claro en qué casos realmente podría aplicarse esta medida extrema.