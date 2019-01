"No es habitual en absoluto que la cooperativa no realice el pago a Cammesa. Tenemos 932.000 usuarios y nunca hemos tenido deuda en ningún momento. Pero ya más ajuste no podemos hacer. Es una situación que nos pone en un lugar especial. Como producto de la emergencia eléctrica, en 2016, se comenzó con la quita de subsidios y la tarifa social, que se terminó de eliminar a partir de este año. El incremento fue de 1.700% en la energía mayorista", detalló Ciapponi.