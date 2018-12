"En principio nos falta descifrar cómo se va a actualizar no el valor de las propiedades. Si se compra ahora a USD 100.000 y dentro de seis meses el dólar llega a $50, ¿por qué parámetros se actualiza? Es un tema fundamental porque no obtenés ganancias si comprás en USD 100.000 y vendés en USD 100.000. No es lo mismo si el país estuviera más estable. Si tiene actualización por inflación no es ganancia", describió Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CAI).