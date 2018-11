– Les diré lo que realmente me preocupa. Me preocupa el endeudamiento excesivo, no sólo en América latina sino en todos los países. Porque tenemos –y esto realmente es preocupante– un endeudamiento público y privado, corporativo y particular, que está en su punto histórico más alto. Tenemos 182 billones de deuda en dólares en este momento. Esto es un 60% más de lo que teníamos antes de la crisis financiera. No podemos seguir acumulando deuda y hay algunos países que están en riesgo de deuda o cerca de ese riesgo. Debemos prestar más atención a esto, esperando y exigiendo una transparencia total sobre el endeudamiento, tanto en términos de quién es el acreedor, cuáles son los términos y las condiciones, cómo es la maduración de modo de poder calcular realmente la sustentabilidad de los países, para que estén alertados, y quién es el prestamista. Sea China o cualquier otro acreedor que tengan la posibilidad de decir no, y los acreedores mismos, sean públicos o privados. Algunos bancos, algunos prestamistas, son igualmente responsables de verificar la sustentabilidad de esos países.