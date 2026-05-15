Colombia

Miles de motociclistas, trajes formales y clásicas motos recorren Colombia para visibilizar el cáncer de próstata y la salud mental masculina

La rodada solidaria moviliza a la comunidad motera, empresas y organizaciones, generando vínculos nuevos y cambiando percepciones sobre el bienestar masculino en 2026

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Miles de motociclistas participarán en una jornada internacional de conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina el 17 de mayo de 2026, cuando el Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) se celebre simultáneamente en varios lugares de Colombia y en más de 1.100 ciudades de todo el mundo.
Miles de motociclistas participarán en una jornada internacional de conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina el 17 de mayo de 2026, cuando el Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) se celebre simultáneamente en varios lugares de Colombia y en más de 1.100 ciudades de todo el mundo.

Miles de motociclistas participarán en una jornada internacional de conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina el 17 de mayo de 2026, cuando el Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) se celebre simultáneamente en varios lugares de Colombia y en más de 1.100 ciudades de todo el mundo.

El evento reúne a la comunidad motera, empresas y organizaciones de salud en un esfuerzo conjunto para recaudar fondos, fomentar el diagnóstico temprano y visibilizar enfermedades que afectan a los hombres en todos los continentes.

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El Distinguished Gentleman’s Ride es una iniciativa global que promueve la prevención y el diálogo en torno al cáncer de próstata y a la salud mental masculina. Colombia se suma con una rodada simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Floridablanca, generando espacios de participación y apoyo que contribuyen a transformar la percepción sobre el bienestar de los hombres y sus desafíos de salud.

Impacto global y evolución del Distinguished Gentleman’s Ride

El Distinguished Gentleman’s Ride nació en 2012 en Sídney, Australia, con la intención de cambiar la imagen social del motociclista y aprovechar la visibilidad colectiva en favor de la prevención. REUTERS/Agustin Marcarian
El Distinguished Gentleman’s Ride nació en 2012 en Sídney, Australia, con la intención de cambiar la imagen social del motociclista y aprovechar la visibilidad colectiva en favor de la prevención. REUTERS/Agustin Marcarian

El Distinguished Gentleman’s Ride nació en 2012 en Sídney, Australia, con la intención de cambiar la imagen social del motociclista y aprovechar la visibilidad colectiva en favor de la prevención. Lo que comenzó con apenas 3.000 participantes en 64 ciudades se ha transformado en un movimiento solidario internacional que involucra hoy a más de medio millón de motociclistas en 121 países y cerca de 1.100 ciudades.

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En 2025, la jornada reunió a más de 100.000 asistentes, consolidándose como una de las mayores iniciativas solidarias de la comunidad motera. Desde 2016, la alianza con la Fundación Movember redirige los fondos recaudados hacia la investigación de cáncer de próstata, cáncer testicular y salud mental, así como a campañas para la prevención del suicidio. Marcas como Triumph, Zenith y, en Colombia, ELF han respaldado esta causa, garantizando un impacto sostenido durante más de una década.

El Distinguished Gentleman’s Ride en Colombia: ciudades y cifras clave

Colombia destaca como uno de los países latinoamericanos con mayor implicación en la edición 2026 del DGR, organizando una rodada simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Floridablanca. REUTERS/Agustin Marcarian
Colombia destaca como uno de los países latinoamericanos con mayor implicación en la edición 2026 del DGR, organizando una rodada simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Floridablanca. REUTERS/Agustin Marcarian

Colombia destaca como uno de los países latinoamericanos con mayor implicación en la edición 2026 del DGR, organizando una rodada simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Floridablanca.

Las calles de estas urbes serán escenario para visibilizar problemáticas como el cáncer de próstata, que afecta a más de 71.000 hombres en el país, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo. Cada año se detectan cientos de nuevos casos.

La salud mental masculina también constituye un desafío relevante. Según el Instituto Nacional de Salud, 75% de las muertes por suicidio en Colombia corresponde a hombres, lo que resalta la urgencia de abrir el diálogo sobre el bienestar emocional y la prevención. En este entorno, la comunidad motera, junto con organizaciones aliadas, impulsa estrategias que promueven el autocuidado y redefinen la vinculación social a partir del motociclismo.

Reglas, estética y valores detrás del evento

Un elemento central es la vestimenta elegante, con trajes formales, corbatas, camisas, tirantes y calzado clásico. . REUTERS/Agustin Marcarian
Un elemento central es la vestimenta elegante, con trajes formales, corbatas, camisas, tirantes y calzado clásico. . REUTERS/Agustin Marcarian

El Distinguished Gentleman’s Ride establece normas estrictas para preservar su esencia y reforzar su mensaje. La inscripción oficial es obligatoria; si bien no es obligatorio donar, la organización invita a los participantes a apoyar económicamente o a buscar patrocinadores.

Solo pueden participar motos de estilo clásico o vintage, entre ellas Cafe Racer, Bobber, Tracker, Scrambler, Old School Chopper, Modern Classic, sidecars y scooters clásicos. Se excluyen modelos deportivos, de cross y de estética moderna, en busca de coherencia visual.

Otro elemento central es la vestimenta elegante, con trajes formales, corbatas, camisas, tirantes y calzado clásico. Esta estética retro, inspirada en la imagen de Don Draper de la serie Mad Men y adoptada por el fundador Mark Hawwa, tiene como propósito transformar la imagen pública del motociclista y convertir la visibilidad en una herramienta de prevención.

Beneficios sociales y mensajes de prevención

Más allá de la cifra de participantes, el Distinguished Gentleman’s Ride se ha consolidado como un ejemplo de solidaridad y apoyo a la salud masculina. REUTERS/Agustin Marcarian
Más allá de la cifra de participantes, el Distinguished Gentleman’s Ride se ha consolidado como un ejemplo de solidaridad y apoyo a la salud masculina. REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá de la cifra de participantes, el Distinguished Gentleman’s Ride se ha consolidado como un ejemplo de solidaridad y apoyo a la salud masculina. Ha financiado proyectos de investigación, impulsado el diagnóstico temprano y generado campañas enfocadas en el bienestar emocional, con el respaldo de empresas y fundaciones colaboradoras.

De cara a 2026, el evento proyecta seguir creciendo, reunir a miles de motociclistas y expandir la conversación sobre la salud de los hombres tanto en el ámbito local como internacional. La visibilidad de la caravana, según sus impulsores, representa una vía poderosa de concienciación social y contribuye a derribar tabúes sobre el autocuidado y la prevención.

Cada rodada no solo refuerza los lazos de la comunidad motera, sino que acerca a más personas a la prevención, brindando oportunidades para mejorar la salud masculina y asumir la responsabilidad de actuar a tiempo en cada trayecto.

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