Un dato: el 98% del pago mínimo se computa al pago de intereses y solo 2% a cancelar el consumo que se debe, según detalló la firma Resolvé Tu Deuda, especializada en reparación de créditos. "Es una modalidad que no puede extenderse mucho porque cada mes se suman intereses sobre lo que no se pagó del mes anterior y el crédito que el banco está dispuesto a dar a cada cliente llega a un tope", advirtió Guillermo Barbero, socio de First Capital Finance.