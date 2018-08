Pero para los mercados, los operadores financieros, en particular del resto del mundo, esa red no les resulta suficiente, porque a la distancia sólo encuentran respuestas para resolver un problema de stock pero no de flujos de caja. Esto es, hoy las necesidades financieras externas hasta fin de 2019 se estiman en unos USD 60.000 millones, de los cuales el FMI garantiza USD 50.000 millones y otros organismos los USD 10.000 millones restantes, en números redondos, y según se desprende de los datos del Gobierno. Si se agregan vencimientos en moneda nacional, ascienden a unos USD 90.000 millones, según estimaciones privadas.