"Se generó todo lo contrario de lo que buscaba, en lugar de calma, dejó la sensación de que el financiamiento pre-acordado con el FMI no alcanzaba a cubrir las necesidades de divisas. En la semana actual aún quedan dos jornadas preocupantes, si no hay anuncios o movimiento en el equipo económico, puede profundizarse la crisis. El mensaje de Macri fue como un eslogan pero no se comunicaron detalles. Podría haberlo anunciado Dujovne o Caputo lo del desembolso, pero el Presidente le puso el cuerpo y le salió mal", detalló el economista.