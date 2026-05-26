El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Carteles ubicados en la Castellana que anuncian la visita del Papa León XIV a Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la visita del Papa León XIV a España como acontecimiento de excepcional interés público, una figura que permitirá aplicar deducciones fiscales a las empresas que colaboren en la financiación y promoción del viaje. La medida, que se incluirá en un real decreto-ley, activa el régimen de incentivos previsto para este tipo de eventos y permitirá que los patrocinadores puedan beneficiarse de ventajas fiscales dentro de los límites fijados por la normativa.

La visita del pontífice a España está prevista del 6 al 12 de junio y tendrá paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Será el primer viaje de un papa al país desde 2011, cuando Benedicto XVI participó en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, y llega después de semanas de trabajo entre el Gobierno, la Iglesia y las administraciones implicadas para preparar la seguridad, la movilidad y la organización de los actos.

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La medida no supone una subvención directa del Estado a los organizadores del viaje, sino un mecanismo de apoyo fiscal para las empresas que participen como patrocinadoras o colaboradoras. Este tipo de declaración se ha utilizado en anteriores ocasiones para eventos culturales, deportivos, sociales o institucionales de especial proyección pública.

Qué ventajas fiscales tendrán los patrocinadores

La declaración como acontecimiento de excepcional interés público activa el régimen previsto en la Ley 49/2002, que regula los incentivos fiscales aplicables a determinadas actividades de mecenazgo. Esta figura permite aprobar programas de apoyo a eventos considerados de especial relevancia y habilita ventajas fiscales para las actuaciones que contribuyan a su desarrollo.

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En el caso de las empresas, el principal incentivo afecta a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan para promocionar el acontecimiento. La Agencia Tributaria recoge que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades pueden deducirse el 15% de esos gastos cuando se ajusten a los planes aprobados por el órgano correspondiente. Esa deducción no puede superar el 90% de las donaciones realizadas a las entidades encargadas del programa.

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Una fórmula utilizada en citas deportivas, culturales y conmemorativas

Esta declaración no es una figura reservada a actos religiosos. En los últimos años se ha utilizado para iniciativas muy distintas, desde competiciones deportivas hasta aniversarios culturales, festivales o conmemoraciones históricas.

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La Agencia Tributaria incluye entre los acontecimientos con regulación específica el Centenario Gaudí 2026, el Festival Bilbao BBK Live, la San Diego Comic-Con Málaga, el Gran Premio de España de Motociclismo, el programa de preparación de los deportistas españoles para los Juegos de Los Ángeles 2028 o el Centenario de la Generación del 27, entre otros.

El Real Decreto-ley 8/2025, publicado en el BOE, recogió varias declaraciones de este tipo, entre ellas el Primavera Sound, el Año Tàpies, Eduardo Chillida 100 años, el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, el Año Santo Jacobeo 2027 o el propio Centenario Gaudí 2026. El objetivo era facilitar la financiación privada de programas considerados relevantes por su dimensión cultural, deportiva, económica o social.

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Un viaje con actos multitudinarios

La agenda de León XIV en España incluye actos institucionales, religiosos y sociales entre el 6 y el 12 de junio. El pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en un recorrido que combinará encuentros con autoridades, celebraciones litúrgicas y actos vinculados a la juventud, la cultura, la caridad y la atención a las personas migrantes.

En Madrid, está previsto que participe en una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, presida una vigilia con jóvenes y celebre una misa en la Plaza de Cibeles. Después viajará a Barcelona, donde la agenda incluye actos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montserrat y la Sagrada Familia.

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La última parte del viaje se desarrollará en Canarias, con paradas en Gran Canaria y Tenerife y encuentros relacionados con la acogida y la integración de personas migrantes.

Esta visita será la primera de un papa a España desde 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

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