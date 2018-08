—Se prometió que la Tesorería iba a rescatar la deuda con el Central y que, a su vez, el Central iba a rescatar las Lebac. En lugar de este camino ordenado y menos traumático, se renuevan las Lebac y se sacan bonos para absorber los pesos que restan. Esa no renovación es la que presiona sobre el dólar y los precios. Entonces, realmente, queda claro que se va a sobrepasar la meta de inflación para ese año. Así, es evidente que no es tan sencillo que se apruebe la primera revisión. No creo que el Fondo haya cambiado tanto, por más bendición política de Trump que haya.