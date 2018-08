Finalmente, Fernando Izzo, operador de ABC Cambios, cree que son necesarias señales más contundentes por parte del Central. "La incertidumbre en el mercado de cambios si no la crea el Banco Central, no la crea nadie. Con intervenciones como las que vienen haciendo, no se mandan buenas señales, y cuando la expectativa que se genera sola es de un dólar hacia arriba y convalida todos los días, la demanda sigue presionando", considera.