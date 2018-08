"Así se les dificulta el llegar a tener un hogar propio. No sólo porque no se puede ahorrar, sino porque éste es el insumo necesario para que haya crédito y, por ende, se vuelven escasos e inalcanzables los préstamos hipotecarios. O planificar para garantizar una mejor educación a los hijos o para tener una vejez digna. Todos estos perjuicios de la falta de respeto del derecho de propiedad no los sufren los que más tienen", agregó Abram.