Brownies de garbanzo y cacao: postre sin harina, alto en fibra y proteína

¡Un clásico reinventado y con muchos beneficios! Los brownies de garbanzo y cacao son húmedos, intensos y sorprendentemente saludables, perfectos para quienes buscan un postre sin harinas refinadas, con más fibra y proteína.
Son ideales para personas con intolerancia al gluten, para sumar legumbres de forma creativa o simplemente para disfrutar de una merienda sin culpas.
Los garbanzos aportan textura y nutrientes, el cacao amargo suma antioxidantes y sabor profundo, y el resultado es un brownie que nadie adivina que está hecho con legumbres.
Receta de brownies de garbanzo y cacao
La base es garbanzo cocido, cacao amargo, huevo y un toque de endulzante. Se pueden sumar nueces, chips de chocolate o esencia de vainilla para personalizar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 25-30 minutos
Ingredientes
- 1 lata de garbanzos cocidos (400 g, escurridos)
- 2 huevos grandes
- 1/3 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 1/4 taza de aceite de coco o girasol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Opcional: 1/3 taza de nueces o chips de chocolate
Cómo hacer brownies de garbanzo y cacao, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado chico.
- En licuadora o procesadora, colocar los garbanzos, huevos, aceite, azúcar, vainilla y sal. Procesar hasta obtener una mezcla bien lisa.
- Agregar el cacao y el polvo de hornear, mezclar hasta integrar.
- Incorporar las nueces o chips si usas.
- Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
- Hornear 25-30 minutos, hasta que al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar en cuadrados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 9 brownies medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 4 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según ingredientes y tamaño de porción.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera.