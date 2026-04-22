Brownies de garbanzo y cacao: postre sin harina, alto en fibra y proteína

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Un detalle de brownie de garbanzo partido revela su textura interna, rodeado de garbanzos enteros sobre un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Un clásico reinventado y con muchos beneficios! Los brownies de garbanzo y cacao son húmedos, intensos y sorprendentemente saludables, perfectos para quienes buscan un postre sin harinas refinadas, con más fibra y proteína.

Son ideales para personas con intolerancia al gluten, para sumar legumbres de forma creativa o simplemente para disfrutar de una merienda sin culpas.

Los garbanzos aportan textura y nutrientes, el cacao amargo suma antioxidantes y sabor profundo, y el resultado es un brownie que nadie adivina que está hecho con legumbres.

Receta de brownies de garbanzo y cacao

La base es garbanzo cocido, cacao amargo, huevo y un toque de endulzante. Se pueden sumar nueces, chips de chocolate o esencia de vainilla para personalizar.

Unos exquisitos brownies de cacao y garbanzo se presentan apilados en un plato rústico, finamente decorados con polvo de cacao y trozos de nuez, bajo la cálida luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 25-30 minutos

Ingredientes

  1. 1 lata de garbanzos cocidos (400 g, escurridos)
  2. 2 huevos grandes
  3. 1/3 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  4. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  5. 1/4 taza de aceite de coco o girasol
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  8. 1 pizca de sal
  9. Opcional: 1/3 taza de nueces o chips de chocolate

Cómo hacer brownies de garbanzo y cacao, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado chico.
  2. En licuadora o procesadora, colocar los garbanzos, huevos, aceite, azúcar, vainilla y sal. Procesar hasta obtener una mezcla bien lisa.
  3. Agregar el cacao y el polvo de hornear, mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar las nueces o chips si usas.
  5. Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
  6. Hornear 25-30 minutos, hasta que al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
  7. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar en cuadrados.
Una torre de brownies húmedos de cacao y garbanzo, cortados en cuadrados y apilados en un plato blanco, están delicadamente decorados con nueces en un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 9 brownies medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 4 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según ingredientes y tamaño de porción.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera.

FGR desmantela "una de las redes más importantes" de huachicol

Centro Prodh respalda ajustes a la reforma judicial, pero advierte riesgos de politización y falta de rigor en perfiles

Tiroteo en Teotihuacán reactiva debate: ¿Quién decide si se puede subir a las pirámides?

Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años recibirán su tarjeta del Bienestar con CURP: estos son los requisitos y fechas para recibir el pago

"Columbine II. Yo seré el protagonista": el mensaje que habría escrito el atacante de Teotihuacán horas antes de la masacre

Revelan que investigación por muerte de "El Mencho" sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Karime Pindter muestra su lado más íntimo: las claves para ser una mujer exitosa en "La verdadera Matryoshka"

Gignac y su último partido en la Liga MX: Tigres prepara homenaje en El Volcán para despedir a su leyenda

