No sólo no habrá un cambio en el cronograma de las obras públicas, sino que además nadie puede dudar ya sobre la transparencia en los procesos de licitación. Y lo más importante: la imagen de Cristina Kirchner se desmoronó más de diez puntos luego de las revelaciones. "Cuando empiece a quedar claro que la ex presidenta no tiene chances de volver –confían en el equipo económico- los inversores volverán a comprar activos argentinos, aprovechando las tasas que hoy ofrecen en dólares".