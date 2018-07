Sin embargo, la situación no es pareja en todo el país. "Los últimos dos meses del primer semestre muestran una desaceleración. La oferta está creciendo y la demanda ha caído, pero no se puede generalizar. En Capital Federal y Gran Buenos Aires se vive una realidad distinta al interior del país, donde no se sintió tanto el boom inmobiliario, por lo que la caída es menor", señaló Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina, quien advirtió que si bien las transacciones con créditos hipotecarios cayeron —luego de haber pasado de un 7% hasta un 30%— retomarán impulso nuevamente antes de fin de año.