"Argentina, a diferencia de otros mercados inmobiliarios más avanzados, como característica principal, es un mercado bastante informal. A un extranjero le llama la atención que todavía en las operaciones inmobiliarias haya dinero en efectivo, cash de por medio. Eso no existe en otras partes del mundo. O que todavía puedan existir empresas inmobiliarias que no pidan todos los papeles para firmar una autorización, que no haya una copia o un legajo en la oficina de todas esas cosas; que el cliente todavía no haya entendido -porque el operador inmobiliario no lo educó- la importancia de encomendarle su venta a una sola inmobiliaria y no a cinco agentes inmobiliarios: eso es malo para el cliente y malo para el mercado".