Otra de las medidas que se lanzaran para amortiguar el "estrés financiero" es la utilización del BICE, la entidad ahora dirigida por el ex ministro de Producción Francisco Cabrera, para impulsar la posibilidad de que las pymes puedan descontar sus facturas. Se trata de una herramienta que surge de la nueva ley de financiamiento productivo, pero que no está aún vigente, salvo en la plataforma de ese banco estatal.Por otro lado, el Gobierno ya se reunió con grandes empresas para intentar que no se rompan las cadenas de pagos.