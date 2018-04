— Porque no hubo ningún país en el mundo que aplicara la tesis monetarista de Milton Friedman, las más fanáticas que son controlar la base monetaria o controlar el M3. Ningún país en el mundo lo hizo. Inglaterra una vez lo intentó hacer pero fue una intención nominal durante el gobierno de Margaret Tatcher. Me parece un gran error, un enorme error que la prensa no desenmascare este tema de las metas por agregados monetarios. Yo creo que no hay que ir por ese camino. Es preferible la meta de inflación pero no hay que tener metas. Cuando uno tiene una situación tan débil como la que hay en la economía hoy donde estás emitiendo al 25 por ciento por año, donde las Lebac están dando 26,5, donde hay traslación de depósitos en plazo fijo a Lebac, donde las cifras fiscales son inciertas, no hay que fijarse metas rígidas. Me parece un error fijarse metas rígidas.