El ex ministro señaló además que, a diferencia de lo que opinan la mayoría de los economistas, el principal problema que tiene la economía argentina no es el déficit fiscal, sino el rojo de cuenta corriente. Y las elevadas tasas del Central lo único que hacen es profundizarlo. "Si miramos la historia, es el nivel más alto de los últimos años, resulta muy preocupante y la economía solo crece al 3%. No me quiero imaginar si creciéramos al 5% o 6%".