Respecto de las modificaciones que se prevé regular en materia de legislación del trabajo, el especialista Julián de Diego dijo que "no es un hecho, sino un proceso que recién comienza, porque muchas de la iniciativas no sólo ya se pusieron en práctica con los últimos acuerdos sectoriales de Vaca Muerta, automotrices, petroleros, que ya habían empezado en los 90, para favorecer el empleo y la inversión". Pero además, destacó la importacia de "atacar a la industria del juicio, en particular por accidentes no comprobables, e indemnizaciones por despidos".