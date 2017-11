"Como he dicho durante los últimos dos años, la Argentina está levantando cabeza y surgen muchas oportunidades de inversión. Hace dos semanas GM anunció una inversión de US$ 500 millones, y esta semana United Airlines inauguró un nuevo vuelo sin escalas a Nueva York", dijo a Infobae Noah Mamet, el ex embajador de Estados Unidos en la Argentina, ahora volcado a los negocios y el asesoramiento en inversiones. "Todas las semanas hay nuevos anuncios de empresas estadounidenses, soy muy optimista en cuanto a la estabilidad de largo plazo, sobre todo luego de las elecciones, en que las reformas pro mercado de Macri recibieron un fuerte respaldo", se entusiasmó el ex diplomático.