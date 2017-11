-Básicamente porque es un impuesto que existe en todos los países, no tenía sentido que no se aplique en la Argentina. No es verdad que va en contra de la expansión del sistema financiero. En Chile se aplica hace muchos años y el crédito no paró de crecer. Además pensamos que no debería tener un impacto significativo sobre las tasas ni la capacidad de financiamiento del Estado. Calculemos que este gravamen va a recaudar unos 20.000 millones de pesos el primer año, pero tiene mucho potencial porque estamos convencidos que el sistema financiero crecerá mucho en los próximos años. Se gravará a quienes obtengan una renta de más de 52.000 pesos por año. Pero además en una reforma que busca promover la inversión, es lógica gravar la rentabilidad que se obtiene por instrumentos financieros.