– La economía llega al día de las elecciones con indicadores de actividad con clara mejora, aunque el índice líder de la Universidad Di Tella alertó que en septiembre subieron sólo la mitad de los componentes; y se acumularon tres meses con freno de la desinflación, y cerró septiembre con una tasa de inflación de 1,9%, pese a que no hubieron aumentos de tarifas; ¿a qué atribuye esos aparentes puntos de giro, a un agotamiento o fracaso de la política del Banco Central?

– Quizás esté influenciado por mi reciente llegada de un viaje a Japón, donde la visión que hay sobre la Argentina es muy positiva. Usted sabe bien que gran parte de mi carrera la he desarrollado en el exterior y es la primera vez que veo un escenario internacional tan favorable para la Argentina en por lo menos 30 años de vida profesional. Dicho esto, lo que sí digo, es que también veo que todos los problemas económicos de la Argentina son hoy solucionables, es decir no requieren pasar por una crisis, o cimbronazos financieros o cambiarios para corregirlos. Esto es un cambio en por los menos un par de décadas. Yendo a su pregunta, estoy convencido de que la política monetaria por sí sola no alcanza en la Argentina, lo digo como estudioso del tema; y como hacedor de políticas públicas, en el sentido de que el canal de transmisión que tiene la política monetaria con la economía real; me gusta decir dónde están las sucursales del Banco Central en la Argentina, no se ve, porque se manifiesta cómo a través del crédito se comunica con las industrias, el comercio, con las familias, los consumidores. Y ahí la buena noticia es que el crédito está creciendo mucho, pero viene desde el subsuelo, es muy chico en términos del PBI, apenas 14%. Eso quiere decir que el 86% restante de la economía se mueve en efectivo.