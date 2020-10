“Si me estás diciendo que estaba parado frente al espejo, es nariz o boca (de donde saltó la sangre). ¿Buscaron si tenía mucosa, saliva, o si era del orificio de entrada si tenía restos de masa encefálica? No, ni siquiera lo buscaron porque no tomaron lo que se llama una prueba citológica. Si no podés decir el origen de la franja, no me podés decir tampoco de dónde salió la sangre y con eso que me digas que está parado frente al espejo me estás haciendo una ficción y no me sirve. Entonces pasó a ser más creíble la postura del licenciado (Daniel) Salcedo (perito de la querella) que lo ubicaba (a Nisman) de costado al espejo, mirando la bañadera y que decía que la franja correspondía al orificio de salida”, postula Romero Victorica.