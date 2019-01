Eliana González no pudo terminar de pronunciar su discurso. La directora de políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado no quiso seguir: sintió que la emoción y las lágrimas iban a entorpecer la formalidad de su exposición. Había ocurrido lo mismo cuando conversó con Infobae. Interrumpió la entrevista al conmoverse y no logró completar la respuesta a la pregunta sobre cómo reaccionan los usuarios a esta especial experiencia. "Quedan muy contentos, muy emocionados. Y nos lo transmiten a nosotros", dice y llora y se ríe porque se da cuenta que llora.