-¿Con el Mercosur? ¿Qué Mercosur? ¿El de las chapas de los autos? Lo único que hay son matrículas, el resto no tiene ningún valor. Si hay cerramiento de fronteras, no hay comercio libre, hay empobrecimiento de la gente en toda la región. No generó progreso el Mercosur. No supo compartimentar espacios de producción en serio: materias primas de un lado, empresarios de otro; capital de un lado, materias primas de otro. No han podido integrarse, cada uno se ha encerrado en su proteccionismo. El mundo corre por otro andarivel y nosotros nos hemos quedado afuera. Este Mercosur ha sido un fracaso. La demostración es el resultado de nuestras economías. Hay que cambiarlo, hay que patear el tablero. Así no. Mira: para hablar de Mercosur pone a Chile como ejemplo. ¿Chile qué hizo? Unos pícaros bárbaros los chilenos. Unos capos. ¿Qué hicieron? El Mercosur es bárbaro para conversar, comer un asado y jugar un truco, pero dejame afuera y yo comercio con todo el mundo.