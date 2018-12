El verano pasado hubo récord turístico: 1.531.746 turistas ingresaron a Uruguay en el primer trimestre del año. El 67% de los que entraron a Punta del Este fueron argentinos. Esta temporada las presunciones no son tan optimistas. Borsari imagina que los argentinos superarán el 60% del total de los turistas, pero sin alcanzar la marca histórica del último ejercicio: "La temporada anterior estuvimos curiosamente e insólitamente muy convenientes para el bolsillo de los argentinos. Vinieron los que suelen venir siempre más un plus que llegó atraído por esa conveniencia en los precios. Creo que este año ese plus no lo vamos a tener, evidentemente".