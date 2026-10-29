Honduras activa gestiones en España para verificar si hay connacionales afectados por accidente ferroviario

Ana Paola Hall expresó condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente. (Foto: redes sociales)

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La Embajada de Honduras en España inició gestiones con las autoridades de ese país para determinar si hay ciudadanos hondureños entre las personas fallecidas o heridas en el reciente accidente ferroviario, informó la embajadora Ana Paola Hall, quien confirmó que hasta el momento no existe información oficial que reporte connacionales afectados.

Durante una entrevista, la diplomática explicó que la sección consular de la representación hondureña en Madrid comenzó las consultas correspondientes para conocer la nacionalidad de las víctimas y verificar si algún compatriota figura entre las personas afectadas por el siniestro.

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“Hasta ahora, después de las gestiones que ya inició la sección consular de aquí de Madrid adscrita a esta embajada, no se ha recibido confirmación de que existan víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña”, manifestó Hall.

La embajadora aclaró que la ausencia de confirmación oficial hasta el momento no significa que las consultas hayan concluido. Por el contrario, la representación diplomática mantiene seguimiento del caso mientras espera información de las autoridades españolas competentes.

La representación diplomática indicó que no ha recibido confirmación oficial de víctimas hondureñas. (Foto: EFE)

La verificación de posibles víctimas extranjeras forma parte de las gestiones consulares que se realizan ante emergencias de esta naturaleza, especialmente para establecer si hay ciudadanos hondureños que requieran asistencia o cuyos familiares necesiten información sobre su situación.

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Hall señaló que la misión diplomática continuará en contacto con las instituciones correspondientes para conocer cualquier actualización sobre el accidente y determinar si existen hondureños entre las personas fallecidas, heridas o afectadas.

“Nos mantenemos, sin embargo, en contacto con las autoridades y pendientes de cualquier otra información”, expresó la funcionaria.

La embajadora también indicó que la información que se comunique sobre posibles ciudadanos hondureños deberá ser oficial, verificada y segura, con el propósito de evitar la difusión de datos incorrectos durante el desarrollo de las investigaciones y las labores de identificación.

La representación hondureña pidió que la información sobre posibles connacionales sea verificada y segura. (Foto: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press)

En ese sentido, explicó que cualquier actualización será divulgada por los canales correspondientes y con respeto a las disposiciones sobre protección de datos personales. La embajada no proporcionará información que no haya sido confirmada por las autoridades competentes.

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La representación hondureña mantiene así las consultas abiertas mientras se espera conocer más detalles sobre las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Hasta la información compartida por Hall, no se había recibido confirmación de víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña.

Además de las gestiones consulares, Hall manifestó la solidaridad de Honduras con las familias de las personas que perdieron la vida y expresó sus deseos de recuperación para quienes resultaron heridos.

“Como embajada realmente nos solidarizamos y queremos expresar nuestras sinceras condolencias a todas las familias de las personas que han fallecido y deseamos que las personas que se encuentran heridas puedan tener una recuperación pronta y efectiva”, declaró.

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La embajada comunicará cualquier actualización oficial mediante sus canales correspondientes. (Foto: EFE)

La funcionaria no reportó nombres ni cifras de posibles connacionales involucrados, debido a que, según explicó, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre víctimas o heridos hondureños.

La misión diplomática continuará pendiente de los reportes que emitan las autoridades españolas para actualizar la información y determinar si será necesario brindar asistencia consular a algún compatriota.

Como parte de las acciones de atención, la Embajada de Honduras en España puso a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos oficiales para recibir consultas de familiares que tengan inquietudes sobre ciudadanos hondureños que pudieran estar relacionados con el accidente.

Hall explicó que estos canales permitirán a las personas interesadas comunicarse con la representación diplomática y canalizar información mientras la sección consular continúa las gestiones de verificación.

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