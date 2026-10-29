El Salvador

Haití reforzó la coordinación con El Salvador para localizar a los cuatro soldados desaparecidos

El jefe de Estado haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, dialogó con el presidente Nayib Bukele sobre la respuesta conjunta ante la crisis de seguridad y el despliegue de tropas salvadoreñas.

Alix Didier Fils-Aimé y Nayib Bukele coordinaron el despliegue militar y las operaciones de búsqueda de los soldados salvadoreños. (Cortesía: Primatura de la República de Haití/Casa Presidencial de la República de El Salvador)
Alix Didier Fils-Aimé y Nayib Bukele coordinaron el despliegue militar y las operaciones de búsqueda de los soldados salvadoreños. (Cortesía: Primatura de la República de Haití/Casa Presidencial de la República de El Salvador)
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El Gobierno de Haití informó este miércoles que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar el despliegue de tropas salvadoreñas en el país y las operaciones destinadas a localizar a cuatro militares que permanecen desaparecidos desde una emboscada ocurrida cerca de Puerto Príncipe.

El comunicado oficial indicó que ambos mandatarios ratificaron su voluntad de reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño.

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La conversación se produjo en medio de un aumento de la presencia militar salvadoreña en territorio haitiano. El Ejecutivo de Fils-Aimé señaló que el trabajo conjunto se desarrolla dentro del marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas, identificada por sus siglas en inglés como GSF, y que una de las prioridades es respaldar las tareas de búsqueda de los cuatro integrantes del Ejército salvadoreño.

El Gobierno de Haití expresó su respaldo a las familias de los militares y demandó respeto a la autoridad del Estado. (Cortesía: Primatura de la República de Haití )
El Gobierno de Haití expresó su respaldo a las familias de los militares y demandó respeto a la autoridad del Estado. (Cortesía: Primatura de la República de Haití )

Los militares desaparecieron el 18 de octubre, cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado en la periferia de Puerto Príncipe. Hasta el momento, no se informó de manera oficial sobre su ubicación.

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“El Gobierno haitiano expresa su solidaridad con el personal militar salvadoreño y sus familias”, señaló el comunicado, que además reiteró la disposición de las autoridades a trabajar con sus socios internacionales para recuperar el control de la seguridad nacional.

El documento sostuvo que la cooperación con El Salvador debe realizarse con respeto por la autoridad del Estado haitiano. También afirmó que el Gobierno permanece movilizado junto a sus aliados ante los desafíos planteados por las bandas armadas, que mantienen presencia en amplias zonas de la capital y otras regiones del país.

Las tropas salvadoreñas participan en las operaciones de seguridad bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas. (REUTERS/Patrice Noel)
Las tropas salvadoreñas participan en las operaciones de seguridad bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas. (REUTERS/Patrice Noel)

El Salvador refuerza su despliegue militar en Haití

El contingente enviado por El Salvador asciende a unos 1,300 soldados, después de que un nuevo grupo de 690 militares llegara el martes al país, según informaron fuentes oficiales citadas por la agencia EFE.

El país centroamericano ya participaba de la GSF, pero incrementó su presencia después de la emboscada contra los cuatro militares salvadoreños. De acuerdo con la información recogida por EFE, el despliegue incluye integrantes de fuerzas especiales y representa la mayor presencia militar aportada por un solo país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que actuó entre 2004 y 2017.

El contingente de El Salvador alcanzó los 1,300 efectivos en Haití tras el arribo de un grupo de 690 soldados. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
El contingente de El Salvador alcanzó los 1,300 efectivos en Haití tras el arribo de un grupo de 690 soldados. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

Una fuente gubernamental consultada por el diario haitiano Le Nouvelliste sostuvo que el envío de tropas se realiza en comunicación con las autoridades de Puerto Príncipe. “Es un país amigo que ayuda. No es una invasión del país”, afirmó la fuente.

Además, medios haitianos reportaron que el material destinado a las nuevas unidades llegó en tres aviones durante los últimos días y que podrían arribar más recursos para fortalecer la capacidad de las fuerzas que enfrentan a las pandillas. La operación salvadoreña se desarrolla en paralelo al mandato de la GSF, cuya composición incluye efectivos de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad.

El pasado sábado circularon versiones sobre el presunto hallazgo de restos humanos que podían corresponder a los militares salvadoreños. Bukele descartó esa posibilidad, sin que se difundieran mayores precisiones sobre la investigación o el estado de las labores de búsqueda.

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