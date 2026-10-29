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La Fórmula fue elegido como mejor Podcast en los Premios ídolo 2026

El proyecto de Milagros Hadad se impuso en una categoría que reunió a producciones de bienestar, entrevistas y entretenimiento digital

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Milagros Hadad ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Podcast por su ciclo La Fórmula Podcast (Maximiliano Luna)
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Milagros Hadad ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Podcast por La Fórmula Podcast, el proyecto de bienestar y desarrollo personal con el que compitió junto a Ferné con Grego, Hispa La Sesión, Historia en Podcast, La Sillita y Psicología al Desnudo.

La entrega de las estatuillas comenzó a las 22.15 en la Usina del Arte, luego de la alfombra rosa y el cóctel previo que reunió a todo tipo de figuras. La ceremonia, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, reunió a 710 invitados, entre 210 nominados, integrantes del jurado, representantes de marcas, agencias y acompañantes.

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Antes de conocerse el resultado, Milagros Hadad se mostró entusiasmada por la nominación de su ciclo y reflejó sus nervios previos. “Totalmente. Muy contenta. Me encantan estos premios. Siento que es una gran oportunidad también para hablar con un montón de personas que uno conoce, que hacen cosas parecidos y que no siempre tenés la oportunidad de cruzarlas. Y la verdad que muy ilusionada. La mía es una terna competitiva porque hay muchos pódcast muy buenos, pero bueno, vamos a ver qué pasa”, afirmó en charla con Teleshow.

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La conductora vistió un diseño de Joti Arriague acorde con el código de vestimenta de tonos pastel de la gala (Maximiliano Luna)

Consultada sobre el trabajo detrás de cada entrega de su proyecto, la conductora destacó el rol de su equipo y el foco en quienes siguen el contenido. “Cada episodio es distinto, pero somos un equipo, eh, le ponemos mucho esfuerzo a todo lo que hacemos y siempre intentamos pensar en nuestra audiencia, en, en qué podemos darles a ellos, en qué herramientas también podemos brindarles, como es un pódcast de bienestar y desarrollo personal. Así que siempre pensando mucho en eso”, comentó con entusiasmo.

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Así las cosas, tras los nervios previos, los conductores destacaron que la ganadora de la terna era Milagros. Tras recibir la estatuilla, Hadad celebró el alcance que consiguió La Fórmula Podcast. “No saben lo que me alegra recibir este premio, La Formula podcast es un proyecto sobre el desarrollo personal, sobre bienestar, que intetamos en cada episodio, acercar herramientas, acercar la experiencia de expertos, y sobre todo que la persona del otro lado se sienta acompañada. Que encuentre alguna respuesta. Así que me da mucho orgullo saber que cada vez somos más, que cada vez La Fórmula llega a más personas. Creo que al final del día lo hacemos para eso y que lo que compartimos le sirva a alguien. Quiero agradecer a mi equipo pro todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que le ponen”, comentó.

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Hadad remarcó que su proyecto acerca herramientas de bienestar y desarrollo personal con la participación de especialistas (Maximiliano Luna)

Para la gala, la creadora eligió un diseño de Joti Arriague, de acuerdo con la consigna estética de la noche. “Es un vestido de Joti Arriague y es un vestido que sentí que iba con los colores del dress code, que era más romántico, unas paletas como más pastel. Así que esa fue la inspiración”, explicó.

La Romantic Carpet recibió a creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y hubo activaciones de las marcas participantes.

Desde las 20, el acceso de la Usina del Arte estuvo intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes. La cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes del ingreso de los invitados al auditorio.

La ceremonia se desarrolla en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluye cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe. La T y La M y Q’Lokura tienen previstas presentaciones musicales durante la noche.

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