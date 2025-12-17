La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

Con una inversión de 250 millones de pesos, La Semana del Tenis se desarrolló en las instalaciones del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, consolidándose como el gran evento del calendario nacional (Crédito: Prensa AAT)

La Semana del Tenis, organizada por la Asociación Argentina de Tenis y celebrada entre el 6 y el 14 de diciembre de 2025, dejó cifras que reflejan la verdadera dimensión del evento más importante del calendario nacional: su primera edición contó con una inversión total de 250 millones de pesos. Se trató de una apuesta sin precedentes en materia de logística, infraestructura y desarrollo deportivo, que durante varios días convirtió a las canchas del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina en el epicentro del tenis argentino.

La Semana del Tenis recibió a 4.005 personas, entre espectadores, jugadores, participantes de las distintas competencias, asistentes a los congresos de Capacitación y protagonistas de las múltiples actividades institucionales desarrolladas en el club de Vicente López

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, quien durante el certamen le adelantó a Infobae que irá por un nuevo mandato, realizó una evaluación positiva del evento: “El resultado final fue excelente porque, en su primera edición, logramos un equilibrio entre egresos e ingresos para organizar este gran evento, que jerarquiza no sólo la definición del tradicional Interclubes de Primera sino que realza los pilares de nuestra gestión: la profesionalización del deporte, la capacitación de los formadores y el desarrollo de nuestros juveniles”.

La combinación entre competencia de elite, formación, networking y desarrollo de talentos dio como resultado una experiencia inédita para el tenis nacional. El evento movilizó a un equipo de 158 personas, integrado por miembros de la organización deportiva, árbitros, ball kids, fisioterapeutas, encordador, personal de seguridad y guardia, además de profesionales de la salud y de la comunicación, entre otros roles clave.

En el plano estrictamente deportivo, 481 tenistas participaron de las distintas competencias: Las Finales de la Liga de Primera División AAT, el Masters de Seniors y el Masters de Americanos. La definición del certamen de mayor jerarquía del circuito de Interclubes contó con 66 jugadores, mientras que otros 168 habían participado previamente de la Ronda Base, disputada en formato local/visitante. El Masters de Seniors reunió a 371 jugadores, y el Masters de Americanos, que se desarrolló íntegramente el domingo inicial, convocó a 44 competidores amateurs.

Entre las tres competencias se disputaron 359 partidos, distribuidos en las siete canchas de polvo de ladrillo y las dos canchas rápidas del predio. Para su desarrollo se utilizaron 1.296 pelotas de tenis, se consumieron 8.000 botellas de agua y 600 botellas de bebida isotónica, mientras que el encordador oficial preparó 43 raquetas a lo largo de toda la semana para jugadores de distintas categorías.

Las Finales reunió a seis jugadores del top 100, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli en singles; Andrés Molteni y Guido Andreozzi en dobles (Crédito: Prensa AAT)

Las Finales consagraron campeones al Buenos Aires Lawn Tennis Club en caballeros y a Ferro Carril Oeste en damas. La competencia reunió a seis jugadores del top 100, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli en singles; Andrés Molteni y Guido Andreozzi en dobles, y contó con representación de 10 países: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Italia, Perú y México. Además, la cancha central presentó una innovación inédita para un evento de tenis en el país: pantallas digitales LED en todo el perímetro de juego, provistas por la empresa Gráfica Led.

Del viernes 12 al domingo 14, las semifinales y la final masculinas, junto con la final femenina, fueron televisadas en directo. Todas las series se definieron en el tercer punto, lo que se tradujo en 12 partidos transmitidos por Fox Sports, con un total de 1.380 minutos de emisión en vivo. A su vez, 40 medios acreditados realizaron la cobertura presencial del evento.

Pero La Semana del Tenis fue mucho más que competencia. El programa fue concebido para abarcar toda la cadena de valor del tenis, con un fuerte eje en el desarrollo y la capacitación. Uno de los grandes puntos destacados de esta edición fue la masiva convocatoria a los espacios de formación, con propuestas que abarcaron desde juveniles hasta profesionales del deporte.

El fin de semana inicial se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, con capacitaciones y entrenamientos específicos orientados a jugadores destacados de las categorías Sub 12, 14, 16 y 18, seleccionados por el área de Desarrollo de la AAT. Participaron 22 jóvenes de 12 ciudades diferentes, quienes escucharon a 20 profesionales disertar sobre distintas temáticas vinculadas al alto rendimiento.

El Presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, siguió de cerca Las Finales en el Circulo de la Fuerza Aérea (Crédito: Prensa AAT)

Entre los oradores se destacaron Guido Pella, Javier Frana, Mariano Zabaleta, Franco Squillari, Facundo Díaz Acosta, Catalina Pella y Eduardo Schwank, quienes compartieron experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones.

El martes y el miércoles se desarrollaron los dos congresos organizados por el Departamento de Capacitación de la AAT. El primero fue el Congreso de Gestión del Tenis, orientado a directivos y gestores de clubes y academias, con exposiciones de Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta y Juan “Pipa” Gutiérrez, entre otros referentes.

El Congreso Anual de Entrenadores, por su parte, reunió a coaches, preparadores físicos y docentes de tenis. Incluyó una apertura en cancha a cargo de Kevin Konfederak, una clase virtual de Gustavo Marcaccio (Director de la Rafa Nadal Academy) y un cierre a cargo del capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana.

En total, 20 disertantes participaron de 13 horas de exposiciones, distribuidas en dos jornadas, ante 181 asistentes provenientes de 10 provincias argentinas y de países como España, Brasil, México y Taiwán. Todas las capacitaciones fueron grabadas y estarán disponibles próximamente de manera online a través de una plataforma creada especialmente en ITF Academy.

El cronograma se completó con numerosas actividades sociales e institucionales: la reunión de federaciones, con 27 representantes de 20 asociaciones del país; la entrega de medallas del Profesorado, con 90 alumnos; el cóctel del Masters Seniors, con 300 asistentes; la premiación de la temporada de Interclubes, con 400 personas; y el After, realizado tras las semifinales masculinas del viernes.

También hubo espacio para los reconocimientos especiales. En Las Finales se entregó la Copa Alberto Barilari, en homenaje a quien fuera un referente del tenis de San Lorenzo de Almagro y colaborador incansable de la AAT. Durante la premiación femenina se entregó una plaqueta a su hijo Lautaro. Asimismo, se homenajeó a Silvia Correa, histórica representante del circuito Seniors, y se distinguió a los número uno de la temporada y a los jugadores destacados en el Mundial de Croacia.

El Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, junto a los juveniles Ian Vertberger, Dante Pagani, Sol Larraya Guidi y Candela Vázquez, durante el reconocimiento a los medallistas de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025 en La Semana del Tenis (Crédito: Prensa AAT)

Los medallistas de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, Ian Vertberger, Dante Pagani, Sol Larraya Guidi y Candela Vázquez, recibieron su reconocimiento de manos del vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, en la cancha central. También fueron distinguidos los 24 tutores del Profesorado AAT que alcanzaron el Nivel Oro de la ITF.

La Semana del Tenis no fue una más. A lo largo de nueve días, un mismo escenario reunió a protagonistas de todos los niveles: figuras del circuito profesional, jugadores amateurs, juveniles en pleno desarrollo, entrenadores, dirigentes y referentes del deporte. Una convivencia poco frecuente que permitió mostrar, en un mismo recorrido, la diversidad y la riqueza del tenis argentino, desde la alta competencia hasta la formación y el trabajo institucional.

De esta manera, se vivió la primera edición de La Semana del Tenis, una iniciativa que nació con vocación de continuidad y que, como anticipó su Director Ejecutivo, Gastón Brum, busca afirmarse como el evento franquicia de la Asociación Argentina de Tenis: un punto de encuentro para celebrar, en un solo lugar, presente y futuro del tenis nacional.