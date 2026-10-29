Nicaragua

CIDH ordenó a Nicaragua proteger a una supuesta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega y a sus dos hijas

El tribunal interamericano ordenó a las autoridades locales informar con urgencia el paradero de una madre y su hija desaparecidas, además de poner fin al aislamiento impuesto a otra pequeña bajo custodia policial

Caricatura de un hombre con bigote agachado que extiende las manos hacia la silueta negra de una niña que corre sobre un fondo oscuro.
Una caricatura de Daniel Ortega presenta al mandatario mientras avanza hacia la silueta oscura de una figura femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la libertad de una mujer identificada como E.J.F.C. y de sus dos hijas, después de que sus representantes denunciaran que se desconoce el paradero de la madre y de una de las niñas desde marzo de 2025.

La decisión, publicada el miércoles 28 de octubre, se vincula con un proceso en trámite ante el tribunal regional por la presunta persecución contra la familia de Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C. El caso tiene como antecedente las denuncias por supuestos actos de violencia sexual que ella habría sufrido en 2005, cuando era menor de edad, y que atribuyó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

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Según EFE, el tribunal con sede en San José requirió al Estado que garantice la protección de E.J.F.C., de C.M.F. y de M.M.F., así como el respeto de sus derechos familiares y de protección especial de la niñez.

Paradero desconocido de la madre y una de sus hijas

La resolución ordena a las autoridades nicaragüenses informar de forma oficial e inmediata dónde se encuentran E.J.F.C. y C.M.F., de 13 años, y en qué condiciones permanecen.

Ilustración de Daniel Ortega agachado con las manos extendidas en dirección a la silueta oscura de una niña.
Una caricatura política presenta a Daniel Ortega agachado con las manos extendidas hacia la silueta negra de una niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los representantes de las presuntas víctimas sostienen que ambas fueron sacadas de su vivienda por agentes estatales el 21 de marzo de 2025. Desde entonces, afirman, no han podido conocer su ubicación ni establecer comunicación con ellas.

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La Corte IDH requirió al Estado “el levantamiento de cualquier medida que encubra el paradero y/o restrinja la libertad y la integridad personales” de E.J.F.C. y C.M.F. El tribunal también dispuso que se adopten acciones para lograr la reunificación de ambas con M.M.F., la otra hija de la mujer.

La orden se dictó como medida provisional, mecanismo que el sistema interamericano utiliza ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, cuando existe el riesgo de daños irreparables para las personas protegidas.

Aislamiento de la menor M.M.F. bajo custodia estatal

La resolución también se refiere a la situación de M.M.F., de ocho años. De acuerdo con los representantes de la familia, la niña permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia de agentes estatales desde la desaparición de su madre.

La Corte solicitó a Nicaragua que termine con esa situación de aislamiento y que garantice el acceso de la menor a educación, atención médica, actividades recreativas y apoyo psicosocial.

Según la información trasladada al tribunal, M.M.F. no asiste a clases desde hace cerca de dos años y no tendría contacto con otros familiares. Los representantes señalaron además que la última noticia sobre la niña data de mayo de 2026, dado que desde ese momento se habría bloqueado toda forma de comunicación.

El tribunal ordenó que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar sus vínculos familiares. La disposición incluye la reunificación de la niña con E.J.F.C. y C.M.F., siempre que las condiciones permitan garantizar la seguridad e integridad de las tres.

Silueta en sombra de una mujer que toma de las manos a dos niñas sobre un fondo amarillo claro con sombras de ramas.
Ambas fueron sacadas de su vivienda por agentes estatales y desde entonces no se conoce su ubicación. Una tercera menor permanece aislada bajo custodia del Estado, sin escuela ni contacto familiar desde hace casi dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua en desacato ante la Corte desde 2022

La nueva decisión se conoce en un contexto de ruptura entre el Estado nicaragüense y el tribunal regional. La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato en 2022, después de que el Gobierno se negara a cumplir una serie de resoluciones vinculadas con la liberación y la protección de más de un centenar de personas opositoras detenidas.

Desde entonces, según EFE, Nicaragua no responde a las órdenes de la Corte IDH ni designa representantes para sus audiencias.

La resolución sobre E.J.F.C. y sus hijas exige que el Estado informe sobre las medidas que adopte para cumplir la protección ordenada y aporte datos sobre el paradero y las condiciones de las beneficiarias.

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