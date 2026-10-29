Costa Rica se une a 18 países para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en América

La Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) se celebró los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

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Costa Rica se sumó a una iniciativa internacional junto con otras 18 naciones del continente americano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante el intercambio de información de inteligencia, una mayor coordinación entre las autoridades y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El anuncio se dio tras la participación del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, en la Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

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La reunión congregó a representantes de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades en diferentes territorios.

La participación costarricense busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, las operaciones financieras ilícitas y otras actividades vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los principales objetivos es mejorar el intercambio de inteligencia entre las instituciones de los países participantes, para facilitar la identificación de amenazas y coordinar respuestas frente a las redes delictivas.

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La conferencia fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de una iniciativa de cooperación regional.

Países trabajan en una estrategia conjunta contra los carteles

Durante el encuentro, las delegaciones avanzaron en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, documentos que permitirán definir las prioridades de la coalición y los mecanismos de coordinación entre los países participantes.

Estas herramientas buscan establecer una estructura de trabajo que facilite la colaboración entre las autoridades nacionales, especialmente cuando las investigaciones involucren organizaciones que operan en diferentes países.

Uno de los puntos centrales es que la lucha contra el narcotráfico no se limite únicamente al decomiso de drogas o a la detención de sospechosos, sino que también contemple las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

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Por esta razón, la coalición pretende ampliar sus esfuerzos hacia las redes de financiamiento ilícito, los sistemas logísticos utilizados por los grupos delictivos y los mecanismos de corrupción que pueden facilitar sus operaciones.

La estrategia contempla fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, de manera que las instituciones de seguridad puedan desarrollar respuestas coordinadas frente a amenazas que superan las fronteras nacionales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos esfuerzos deben desarrollarse respetando la soberanía de cada país y las disposiciones establecidas en sus respectivos marcos jurídicos.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, participó en una conferencia internacional que reunió a representantes de 19 países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Crédito: Captura Presidencia de la República

Iniciativa comenzó en marzo de 2026 en Estados Unidos

La Coalición de las Américas Contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión celebrada en Miami, Florida, donde comenzó el proceso de articulación entre los países participantes.

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Posteriormente, en agosto del mismo año, se desarrolló una nueva etapa de seguimiento en Ciudad de Panamá, con el objetivo de continuar las conversaciones y avanzar en la coordinación regional.

El encuentro de Santo Domingo representó una nueva fase de este proceso, centrada en transformar los compromisos iniciales en mecanismos de trabajo más concretos.

Para Costa Rica, la participación en esta iniciativa representa una oportunidad para ampliar la colaboración con otros países en materia de seguridad pública y fortalecer los esfuerzos contra el crimen organizado.

Las autoridades consideran que el carácter internacional de muchas organizaciones delictivas hace necesaria una coordinación que permita compartir información y desarrollar acciones entre diferentes instituciones.

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En ese sentido, el intercambio de inteligencia constituye uno de los principales componentes de la iniciativa, debido a que puede contribuir al seguimiento de organizaciones que mantienen actividades en varios territorios.

La coalición internacional pretende combatir no solo el tráfico de drogas, sino también las redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción que sostienen las actividades de las organizaciones criminales. Crédito: MSP

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la colaboración internacional permitirá continuar impulsando esfuerzos regionales contra las estructuras criminales, bajo el respeto de las competencias y legislación de cada nación.

Con la participación en esta conferencia, Costa Rica reafirma su incorporación a un mecanismo de cooperación integrado por 19 países, que busca fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias conjuntas frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.