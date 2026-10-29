Costa Rica

Costa Rica se une a 18 países para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en América

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, participó en una conferencia internacional en República Dominicana, donde se avanzó en la creación de estrategias conjuntas para combatir las redes criminales que operan en varios países

La Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) se celebró los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.
La Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) se celebró los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.
Guardar

Costa Rica se sumó a una iniciativa internacional junto con otras 18 naciones del continente americano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante el intercambio de información de inteligencia, una mayor coordinación entre las autoridades y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El anuncio se dio tras la participación del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, en la Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

PUBLICIDAD

La reunión congregó a representantes de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades en diferentes territorios.

La participación costarricense busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, las operaciones financieras ilícitas y otras actividades vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los principales objetivos es mejorar el intercambio de inteligencia entre las instituciones de los países participantes, para facilitar la identificación de amenazas y coordinar respuestas frente a las redes delictivas.

PUBLICIDAD

La conferencia fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de una iniciativa de cooperación regional.

Países trabajan en una estrategia conjunta contra los carteles

Durante el encuentro, las delegaciones avanzaron en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, documentos que permitirán definir las prioridades de la coalición y los mecanismos de coordinación entre los países participantes.

Estas herramientas buscan establecer una estructura de trabajo que facilite la colaboración entre las autoridades nacionales, especialmente cuando las investigaciones involucren organizaciones que operan en diferentes países.

Uno de los puntos centrales es que la lucha contra el narcotráfico no se limite únicamente al decomiso de drogas o a la detención de sospechosos, sino que también contemple las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Por esta razón, la coalición pretende ampliar sus esfuerzos hacia las redes de financiamiento ilícito, los sistemas logísticos utilizados por los grupos delictivos y los mecanismos de corrupción que pueden facilitar sus operaciones.

La estrategia contempla fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, de manera que las instituciones de seguridad puedan desarrollar respuestas coordinadas frente a amenazas que superan las fronteras nacionales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos esfuerzos deben desarrollarse respetando la soberanía de cada país y las disposiciones establecidas en sus respectivos marcos jurídicos.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, participó en una conferencia internacional que reunió a representantes de 19 países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Crédito: Captura Presidencia de la República
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, participó en una conferencia internacional que reunió a representantes de 19 países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Crédito: Captura Presidencia de la República

Iniciativa comenzó en marzo de 2026 en Estados Unidos

La Coalición de las Américas Contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión celebrada en Miami, Florida, donde comenzó el proceso de articulación entre los países participantes.

Posteriormente, en agosto del mismo año, se desarrolló una nueva etapa de seguimiento en Ciudad de Panamá, con el objetivo de continuar las conversaciones y avanzar en la coordinación regional.

El encuentro de Santo Domingo representó una nueva fase de este proceso, centrada en transformar los compromisos iniciales en mecanismos de trabajo más concretos.

Para Costa Rica, la participación en esta iniciativa representa una oportunidad para ampliar la colaboración con otros países en materia de seguridad pública y fortalecer los esfuerzos contra el crimen organizado.

Las autoridades consideran que el carácter internacional de muchas organizaciones delictivas hace necesaria una coordinación que permita compartir información y desarrollar acciones entre diferentes instituciones.

En ese sentido, el intercambio de inteligencia constituye uno de los principales componentes de la iniciativa, debido a que puede contribuir al seguimiento de organizaciones que mantienen actividades en varios territorios.

La coalición internacional pretende combatir no solo el tráfico de drogas, sino también las redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción que sostienen las actividades de las organizaciones criminales. Crédito: MSP
La coalición internacional pretende combatir no solo el tráfico de drogas, sino también las redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción que sostienen las actividades de las organizaciones criminales. Crédito: MSP

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la colaboración internacional permitirá continuar impulsando esfuerzos regionales contra las estructuras criminales, bajo el respeto de las competencias y legislación de cada nación.

Con la participación en esta conferencia, Costa Rica reafirma su incorporación a un mecanismo de cooperación integrado por 19 países, que busca fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias conjuntas frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Temas Relacionados

Costa Ricanarcotráficoorganizaciones criminalesGerald CamposMinistro de SeguridadRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La presidenta Laura Fernández viajará al Vaticano y a Madrid en su tercera gira internacional desde mayo

La mandataria costarricense mantendrá una audiencia con León XIV el 29 de octubre y participará el 4 y 5 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana, antes de volver el día 6

La presidenta Laura Fernández viajará al Vaticano y a Madrid en su tercera gira internacional desde mayo

El CACCO registra su primer caso de indisciplina durante los traslados de reclusos en Costa Rica

El nuevo centro penitenciario abrió sus puertas con 123 reclusos de alto riesgo y en su primera jornada ya enfrentó un episodio que puso a prueba su protocolo disciplinario. Lo que sigue tras esas 48 horas depende de la justicia, no de las autoridades penitenciarias

El CACCO registra su primer caso de indisciplina durante los traslados de reclusos en Costa Rica

Ministerio de Educación anuncia calendario escolar 2027 en Costa Rica: clases comenzarán el 1.º de marzo y terminarán el 30 de noviembre

El próximo curso lectivo tendrá 180 días de trabajo con estudiantes y 20 jornadas destinadas a capacitación y planificación docente. Las vacaciones de medio año serán del 5 al 16 de julio.

Ministerio de Educación anuncia calendario escolar 2027 en Costa Rica: clases comenzarán el 1.º de marzo y terminarán el 30 de noviembre

Aerolínea británica amplía sus vuelos entre Costa Rica y Londres y operará durante todo el año por primera vez

British Airways inauguró su conexión con el aeropuerto de Heathrow y aumentará a cinco sus vuelos semanales durante la temporada de invierno, en medio del crecimiento del turismo europeo hacia el país.

Aerolínea británica amplía sus vuelos entre Costa Rica y Londres y operará durante todo el año por primera vez

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica suspende cirugías por saturación de su unidad de cuidados intensivos

La medida, solicitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, busca liberar capacidad ante el aumento de hospitalizaciones pediátricas por infecciones respiratorias que llevaron la UCI al cien por ciento de ocupación

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica suspende cirugías por saturación de su unidad de cuidados intensivos

TECNO

Jeff Bezos destinará 4,8 millones de dólares a rescatar proyectos climáticos descartados del Earthshot Prize

Jeff Bezos destinará 4,8 millones de dólares a rescatar proyectos climáticos descartados del Earthshot Prize

Uno de cada 12 influencers latinoamericanos tiene al menos la mitad de audiencia sospechosa

Meta lanza app de mascota virtual con IA al estilo Tamagotchi

“Podemos tener un ingreso universal por producto”: la promesa de Larry Ellison, director de tecnología de Oracle, sobre la IA

Cuánto vale el Nokia 1100 hoy y cuánto costaba cuando salió al mercado

ENTRETENIMIENTO

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

Barry Keoghan revela el tratamiento estético al que se sometió tras hablar de las críticas que recibe por su apariencia

Estas son las ocho películas de terror mejor valoradas de Netflix

Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, opta por una muerte asistida tras ser diagnosticada con cáncer terminal

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración

MUNDO

Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares

Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre: “Debemos poner fin a esta guerra”

Crecen las críticas por un proyecto de ley en el Parlamento de Canadá que permitiría solicitudes anticipadas de eutanasia