Facundo Díaz Acosta avanzó a las semifinales del AAT Challenger edición Tigre II

El zurdo venció en sets corridos a su compatriota Juan Bautista Torres y este sábado irá en busca de la final. La jornada podrá seguirse en vivo por TyC Sports desde las 10:00

Facundo Díaz Acosta se clasificó
Facundo Díaz Acosta se clasificó a las semifinales del AT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

El AAT Challenger edición Tigre comienza a llegar a su fin. El argentino Facundo Díaz Acosta es uno de los cuatro tenistas que se clasificaron este viernes para las semifinales del certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis. Además, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, el español Miguel Damas y el alemán Diego Dedura buscarán este sábado un lugar en la final. La jornada dará inicio a las 10:00, con televisación de TyC Sports.

Facundo Díaz Acosta inauguró su semana en el Club Náutico Hacoaj con cautela, con el desafío y el deseo de ir sintiéndose cada vez mejor dentro de la cancha y con la expectativa que los resultados lo acompañen.

En el primer turno de la cancha central, Díaz Acosta venció a su compatriota Juan Bautista Torres con parciales de 6-2 y 6-3. Para el porteño de 25 años significó volver a estar dentro de los cuatro mejores de un torneo en este tipo de competencias luego de la semana del 29 de septiembre en donde fue finalista en Antofagasta.

Con el triunfo entre sus manos, el zurdo comentó: “Estoy contento, hacía bastante que no ganaba tres partidos seguidos, así que feliz por el nivel, por estar en una semi después de mucho tiempo. Ahora toca descansar y preparar el partido de mañana”.

En cuanto a su nivel, explicó: “No cambié nada en especial de la semana pasada a esta. Creo que mantuve la calma y las ganas. Antes de empezar estuve cerca de bajarme porque no tenía muchas ganas de jugar, la verdad. Pero me mantuve fresco de cabeza. Venía pegando muchas en el palo, jugando bien y haciendo las cosas bien; eso fue lo que me sostuvo”.

Y admitió: “La verdad es porque estoy acá, en Buenos Aires. Si quizás tenía que viajar, no sé si lo hacía. Pero al estar acá quise hacer un esfuerzo más. Está toda mi familia, mi equipo, mis amigos, eso me dio un ayudín para venir”.

En las semifinales se medirá con el nacido en Guayaquil Álvaro Guillén Meza, quien venció de forma contundente al rumano Stefan Palosi con un marcador de 6-3 y 6-0.

Diego Dedura, de 17 años,
Diego Dedura, de 17 años, continúa haciendo historia y se metió entre los cuatro mejores del certamen tras superar a Juan Pablo Varillas (Crédito: Prensa AAT)

En el club de la Zona Norte del conurbano bonaerense, todas las miradas siguen enfocadas en el germano Diego Dedura, de 17 años, hijo de padre chileno y madre letona, que se metió en el cuadro principal tras superar la clasificación.

Este viernes, Dedura volvió a romper marcas. Tras su triunfo ante el peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 7-6 (3), se convirtió en el primer tenista nacido en 2008 en alcanzar las semifinales de un torneo ATP Challenger.

Cabe destacar que el alemán ya había hecho historia anteriormente al transformarse en el primer jugador de esa camada en conseguir una victoria en el ATP Tour: fue en la primera ronda del ATP 500 de Múnich, donde superó al canadiense Denis Shapovalov por 7-6(2) y 3-0 antes del retiro de su rival.

“No está terminado el trabajo. Voy luchando partido a partido. Claro que estoy muy contento por haber ganado. Mañana voy a darlo todo de nuevo”, dijo tras el triunfo el nacido en Berlín. “Mis mejores resultados siempre fueron en tierra. Ahí tengo más confianza y siento que le puedo ganar a cualquiera”.

Por un lugar en la final enfrentará al español Miguel Damas, que le ganó al italiano Gianluca Cadenasso por 6-2 y 6-3.

