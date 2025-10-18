Tenis

Román Burruchaga sigue de racha y disputará la semifinal del Challenger de Curitiba

El argentino venció en cuartos al peruano Gonzalo Bueno por un contundente doble 6-1. Este sábado, irá ante el local Pedro Boscardin Dias por un lugar en la definición. ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Esta semana, Román Burruchaga busca su tercer título del año

Román Burruchaga avanzó este viernes a las semifinales del Challenger de Curitiba tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno por 6-1 y 6-1 en una hora y 12 minutos de juego. El encuentro se disputó en las canchas de polvo de ladrillo del Graciosa Country Club, sede del certamen brasileño que forma parte del calendario oficial de la ATP Challenger Tour y de la Gira Sudamericana de la categoría. El porteño, ubicado actualmente en el puesto 131 del ranking mundial, consiguió una victoria que lo ubica entre los cuatro mejores del torneo y le permite continuar sumando puntos cerca de casa.

El argentino mostró un rendimiento sostenido desde el inicio del partido. En el primer set logró dos quiebres consecutivos para adelantarse 5-1 y administrar la ventaja con solidez en el servicio del último game. En el segundo parcial repitió la fórmula: rompió de entrada el saque del rival y cerró el encuentro con otro 6-1 inapelable.

El próximo rival de Burruchaga será el brasileño Pedro Boscardin Dias, de 22 años, quien ingresó al cuadro principal desde la clasificación y superó al argentino Thiago Tirante en octavos de final y al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, en cuartos. El encuentro está programado para el sábado en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 12.10 de nuestro país. La acción se podrá seguir a través de Challenger TV, la transmisión oficial de la categoría.

Burruchaga llega a esta semifinal con un récord de 30 victorias y 19 derrotas en la temporada 2025 -entre los circuitos Challenger y ATP-, acumulando experiencia en torneos de la categoría intermedia y afianzando su presencia dentro de los 150 mejores del mundo.

El Challenger de Curitiba reparte 75 puntos al campeón y 44 al finalista. El avance hasta semifinales otorga 22 puntos para el ranking ATP, cifra que le permitirá al jugador argentino mejorar su ubicación actual y aproximarse al top 120. Según las proyecciones, Burruchaga podría escalar hasta el puesto 124 en caso de acceder a la final, y acercarse al Top 110 si conquista el título en el certamen que se disputa en Brasil. Este resultado representa una nueva confirmación del crecimiento sostenido que el tenista porteño ha mostrado en los torneos de polvo de ladrillo durante el último tramo de la temporada.

Este 2025 para el tenista de 23 años representó el mejor suyo como profesional. Es que semanas atrás se coronó en el Challenger de Buenos Aires y a principios de año hizo lo propio en el certamen de Piracicaba. De mantener esta progresión, el jugador porteño podrá aspirar a cerrar la temporada cerca de los puestos de clasificación para las grandes citas de 2026, que tendrán su punto de partida en el Abierto de Australia. En junio pasado, Burru alcanzó su mejor ranking histórico, al llegar al puesto 117 de la clasificación de la ATP.

Burruchaga volverá a competir el sábado con la posibilidad de sumar nuevas victorias en un certamen que marca otro paso en su desarrollo dentro del circuito internacional.

