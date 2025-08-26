Con protagonismo albiceleste: así será el cuadro principal del Challenger de Villa María

Del 14 al 21 de septiembre, las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club de Villa María recibirán una nueva edición del AAT Challenger Santander

La provincia de Córdoba vuelve a ser el epicentro del tenis. Entre el 14 y el 21 de septiembre, las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club de Villa María recibirán una nueva edición del AAT Challenger Santander, certamen de categoría 75 que forma parte del circuito internacional, que es organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y que promete una semana con gran protagonismo nacional.

El torneo mediterráneo será la sexta parada dentro de este calendario récord, que en 2025 incluye siete competencias Challenger en suelo nacional. El calendario comenzó a principios del año en Tigre, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, y ahora será Villa María la que abrirá una intensa gira sudamericana que se extenderá hasta fin de temporada y desembocará en el Buenos Aires Challenger, programado para la semana siguiente.

La cita ya cuenta con nueve jugadores argentinos confirmados en el cuadro principal: Santiago Rodríguez Taverna, Alex Barrena, Andrea Collarini, Genaro Olivieri, Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Gonzalo Villanueva y Guido Justo, a los que se sumarán tres invitados por la organización y los clasificados de la qualy. Por otro lado, cinco compatriotas, Luciano Ambrogi, Mariano Kestelboim, Lorenzo Rodríguez, Facundo Bagnis y Valerio Aboian, figuran como primeros alternos a la espera de un lugar.

Camilo Ugo Carabelli se consagró campeón en la última edición del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La historia reciente del certamen muestra un buen antecedente para los locales: Camilo Ugo Carabelli levantó el trofeo en 2024, iniciando el salto que lo llevó al top 50 del escalafón mundial y a disputar los torneos más prestigiosos del ATP Tour, mientras que Nicolás Kicker lo había hecho en 2022.

La competencia se pondrá en marcha el domingo 14 con la clasificación, que otorgará seis plazas para el cuadro principal. Desde el lunes 15 comenzarán los primeros partidos de main draw. La final de dobles se disputará el sábado 20, mientras que el campeón de singles se definirá el domingo 21.

Además del prestigio deportivo, la cita representa una oportunidad clave para los jugadores locales que buscan sumar puntos y experiencia sin necesidad de viajar largas distancias. Tras Villa María y Buenos Aires, la gira continuará por Antofagasta (Chile), Cali (Colombia), Curitiba (Brasil), Costa do Sauipe (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Florianópolis (Brasil), todos ellos de categoría 75 (excepto el 125 de Costa do Sauipe) y en polvo de ladrillo. La temporada cerrará con el Challenger 100 de Temuco (Chile) en canchas rápidas.

Beca Galperin

El objetivo principal de la Beca Galperin al Mérito es brindar apoyo económico y técnico a tenistas argentinos nacidos hasta el 2003

Durante el Challenger de Villa María, los jóvenes tenistas argentinos competirán por la Beca Galperin al Mérito. El objetivo principal de esta beca es brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

La Beca Galperin al Mérito se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de U$S 60.000 (para el primero) y U$S 40.000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del jugador.

Lista de jugadores de Villa María

Nombre/Nacionalidad/Ranking

Emilio Nava (USA) - 101

Hugo Dellien (BOL) - 121

Francesco Maestrelli (ITA) - 155

Federico Agustín Gómez (ARG) - 203

Gonzalo Bueno (PER) - 205

Santiago Rodríguez Taverna (ARG) - 207

Alex Barrena (ARG) - 228

João Lucas Reis Da Silva (BRA) - 229

Andrea Collarini (ARG) - 239

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) - 250

Genaro Alberto Olivieri (ARG) - 259

Lautaro Midón (ARG) - 264

Murkel Dellien (BOL) - 269

Matías Soto (CHI) - 272

Nicolás Kicker (ARG) - 303

Juan Pablo Varillas (PER) - 318

Pedro Boscardin Dias (BRA) - 333

Daniel Dutra da Silva (BRA) - 334

Maximus Jones (THA) – 367

Gonzalo Villanueva (ARG) – 373

Guido Iván Justo (ARG) - 383