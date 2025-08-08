Ben Shelton derrotó a Karen Khachanov y consiguió su primer título de Masters 1000 en Toronto

Ben Shelton consiguió el título de Masters 1000 de Toronto al derrotar en la final a Karen Khachanov (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

Ben Shelton, la joven estrella estadounidense que deja de ser promesa para consolidarse como realidad, conquistó su primer título de Masters 1000 en las canchas duras de Toronto al vencer en la final al ruso Karen Khachanov por 6-7(5), 6-4 y 7-6(3) en dos horas y 48 minutos de competencia. En tanto, en Montreal, la canadiense Victoria Mboko, de 18 años, ingresó al torneo por una invitación y, en la definición, venció a la japonesa Naomi Osaka.

El partido arrancó con intercambios intensos desde el fondo de la cancha, sin respiros en los primeros juegos. El que dio el primer golpe fue Khachanov, ocupa el puesto 16 del ranking ATP, aprovechando un momento de tensión de Shelton (7°) en el séptimo game: el estadounidense intentó un drop shot cruzado que se quedó en la red, cediendo así el primer quiebre del encuentro. En el juego siguiente, el ruso salió ileso de su primer punto de ruptura en su contra y, cuando tuvo que sacar para cerrar el primer set, estando 30-40, la faja jugó a favor del americano tras una derecha cruzada, llegó el error de su rival para igualar el score en 5-5. En el 6-5, el norteamericano dispuso de tres set points, pero no pudo concretarlos, y la definición se trasladó al tiebreak. El jugador nacido en Moscú no desaprovechó su primera oportunidad de set y cerró el parcial por 7-6(5).

Khachanov, quien cuenta en sus vitrinas con un título de Masters 1000 conquistado en París en 2018, tuvo grandes actuaciones superando al estadounidense John Isner, al austríaco Dominic Thiem, al alemán Alexander Zverev (3°) y al serbio Novak Djokovic (6°). En el certamen francés, logró ser el primer campeón no preclasificado en un torneo de esta envergadura desde David Nalbandian en 2007 y alcanzó el Top Ten por primera vez en su carrera. El ruso, que posee siete trofeos, fue semifinalista tanto en el US Open 2022 como en el Australian Open 2023. Además, representando a su país, logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021.

El estadounidense Ben Shelton consiguió su primer título de Masters 1000 en Toronto (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

En el segundo parcial, la intensidad no bajó y ambos mantuvieron sus estrategias de juego. En uno de los cambios de lado, el padre de Shelton, Bryan, quien es su entrenador, con tono cordial, le sugirió que se plantara más cerca de la línea de fondo para poder darle mejor dirección a sus golpes. No obstante, con el marcador igualado 2-2, la final se detuvo por más de cinco minutos debido a la disconformidad de los jugadores, ya que el altavoz del Ojo de Halcón no funcionaba. En el noveno game, el zurdo Shelton puso entre las cuerdas a su rival y, con una derecha profunda que picó sobre la línea, quebró el servicio de Khachanov y se colocó 5-4. Al game siguiente el norteamericano con su saque no falló y estiró la definición al set final, 6-4.

Shelton, nacido en Atlanta hace 22 años y cuarto cabeza de serie, se instaló rápidamente en la élite del tenis mundial. En la temporada 2022, dejó atrás el Top 200 para meterse entre los mejores 100. Un año más tarde, se consagró campeón del ATP 500 de Tokio y se convirtió en parte de un selecto grupo de padres e hijos campeones del circuito, junto a su padre, Bryan Shelton, fue 55 del ranking, hizo cuartos de final en el Abierto australiano y fue semifinalista en el US Open, donde derrotó a sus compatriotas Tommy Paul y Frances Tiafoe, convirtiéndose en el estadounidense más joven en alcanzar esa instancia en Nueva York desde Michael Chang en 1992. En 2024, hizo lo propio sobre las canchas lentas de Houston al adueñarse del trofeo. En lo que va del año, alcanzó las semis en el Australian Open y los cuartos de final en Wimbledon.

El estadounidense Ben Shelton con el título del Masters 1000 de Toronto avanza hasta la sexta posición del ranking del ATP Tour (Foto: Dan Hamilton-Imagn Images)

La última manga fue una auténtica radiografía de los dos primeros sets: ambos jugadores mantuvieron la intensidad en sus tiros, defendiendo sus servicios con precisión y respetando al pie de la letra sus patrones de juego. Sin quiebres en el saque, la final se definió en un tiebreak que terminó inclinándose a favor de Shelton por 7-6(3).

Shelton, con este triunfo se convirtió en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde Andy Roddick (21 años) en Miami 2004. Además, es el primer campeón norteamericano en Canadá desde Roddick en 2003. Además, en el ranking en vivo trepa al puesto número 6, su mejor marca.

El circuito no detiene su marcha y en la jornada de este jueves comenzó el Masters 1000 de Cincinnati que se disputa hasta el 18 de agosto. Shelton espera en la segunda vuelta por el argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) o el japonés Kei Nishikori (67°). En tanto, Khachanov también comenzará su estadía en la segunda fase con el francés Valentin Royer (111°) o el austríaco Sebastián Ofner (141°).

Victoria Mboko profeta en su tierra

La canadiense Victoria Mboko de 18 años se proclamó campeona en Montreal al vencer en la final a la japonesa Naomi Osaka (Foto: David Kirouac-Imagn Images)

La joven canadiense Victoria Mboko, de apenas 18 años, vivió una semana soñada en Montreal al conquistar su primer título WTA. Ingresó al torneo gracias a una invitación especial y terminó derribando rivales de peso, incluida la japonesa Naomi Osaka en la final, a quien superó por 2-6, 6-4 y 6-1 en dos horas de competencia.

Cabe destacar que Mboko es la campeona más joven del certamen canadiense desde la suiza Belinda Bencic en 2015 y la primera local desde Bianca Andreescu en 2019.